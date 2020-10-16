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Трансферна вартість 18-річного гравця збірної України після матчів Ліги націй збільшилася в 20 разів

Ілля Забарний "вистрілив" в складі національної команди.

Трансферна вартість 18-річного гравця збірної України після матчів Ліги націй збільшилася в 20 разів
Ілля Забарний
Фото: ФК "Динамо"

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував свіжий цінник на футболістів Української Прем'єр-ліги.

Відзначимо, що на трансферну вартість деяких гравців суттєво зіграли останні матчі збірної України.

Зокрема, лише через тиждень після закриття трансферного вікна, ринкова вартість 18-річного центрального захисника "Динамо" Іллі Забарного зросла в 20 разів - з 50 тисяч євро до 1 млн.

Успішна гра голкіпера Георгія Бущана підвищила його "капіталізацію" до 2,5 млн євро.

Нагадаємо, найдорожчим гравцем УПЛ залишається вінгер "Динамо" Віктор Циганков (19 млн євро).

Бразільскій правий латераль "Шахтаря" Тете з 17 млн євро розташувався на другому місці своєрідного хіт-параду. Слідом за ним - динамівець Віталій Миколенко (13 млн).

Додамо, що в топ-36 - виключно гравці "Динамо" і "Шахтаря". Їх гегемонію в подальшому списку розбиває півзахисник "Зорі" Дмитро Іванесеня, чию вартість Transfermarkt оцінив в 2 млн євро.

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