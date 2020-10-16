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МОК гарантував проведення Олімпійських ігор-2020 з 23 липня

Під питанням лише приїзд іноземних уболівальників у Токіо.

МОК гарантував проведення Олімпійських ігор-2020 з 23 липня
Фото: nhk.or.jp

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) провів онлайн-сесії з більш ніж 200 організаціями з приводу проведення Олімпійських ігор 2020 року.

Спортивний директор МОК Кіт Макконнелл запевнив усіх учасників конференцій у тому, що ОІ в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року, повідомляє Associated Press.

Наприкінці 2020-го або на початку 2021 року буде опублікована фінальна верстка планів проведення ОІ, запевнив функціонер.

Основними спірними питаннями залишаються в’їзд усіх делегацій країн-учасниць і присутність на змаганнях місцевих і закордонних уболівальників.

Раніше віцепрезидент МОК Джон Коутс стверджував, що Олімпіада в Токіо відбудеться у 2021 році незалежно від ситуації з коронавірусом у світі.

Нагадаємо, у березні Олімпійські ігри-2020 були перенесені на 2021 рік через пандемію COVID-19.

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