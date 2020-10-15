У рамках четвертого туру Ліги націй збірна Португалії за відсутності свого лідера Кріштіану Роналду, який здав позитивний тест на COVID-19, в Лісабоні на стадіоні "Жозе Алваладе" приймала команду Швеції.

Завдяки дублю новачка "Ліверпуля" Діого Жоте і голу Бернарду Сілви чинні чемпіони турніру здобули перемогу - 3:0.

Відзначимо, що за два тури до фінішу в групі А3 зберігається двовладдя - португальці і французи набрали по 10 очок і стали недосяжними для суперників.

Вирішальним може стати вже наступний тур, коли 14 листопада в Португалії відбудеться очна дуель лідерів.

Highlights матчу Португалія - Швеція - на сайті офіційного мовника турніру.