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Збірна Італії після матчу з нідерландцями в Лізі націй за крок від повторення свого історичного рекорду

Azzurri і Oranje зіграли внічию.

Збірна Італії після матчу з нідерландцями в Лізі націй за крок від повторення свого історичного рекорду
Збірна Італії
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився четвертий тур у вищому дивізіоні "А" Ліги націй.

Зокрема, в Бергамо на "Гевісс Стедіум" збірна Італії приймала нідерландців.

Матч завершився результативною нічиєю - 1:1.

На м'яч Лоренцо Пеллегріні гості відповіли голом новачка "Манчестера Юнайтед" Донні ван де Беека.

Таким чином, підопічні Роберто Манчіні продовжили свою безпрограшну серію в офіційних матчах до 16 (12 перемог і 4 нічиї).

Абсолютний показник був встановлений у період з червня 1997 по червень 1999 року, коли Azzurri не програвали 17 матчів поспіль.

Додамо, що ця нічия несподівано вивела на перше місце в групі А1 збірну Польщі, яка за два тури до фінішу групової стадії турніру випереджає італійців на 1 очко, а нідерландців - на 2.

Правда, поляки підсумкові матчі проведуть з найближчими переслідувачами, тоді як італійці та нідерландці по одному поєдинку проведуть ще зі збірною Боснії.

Огляд матчу Італія - Нідерланди - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

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