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Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок

Дайю Сето до кінця року - поза змаганнями.

Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Дайю Сето
Фото: EPA/UPG

Чотириразовий чемпіон світу комплексним плаванням на дистанції 200 і 400 метрів Дайю Сето був дискваліфікований на решту року Японською федерацією плавання за порушення стандартів спортивної поведінки, повідомляє Reuters.

26-річного спортсмена покарали за позашлюбний зв'язок.

Пловець був викритий у зраді дружині. Після цього він був змушений покинути пост капітана збірної Японії.

Скандал заплямував репутацію Сето, і деякі спонсори вже розірвали з ним контракти, зокрема, All Nippon Airways.

Керівництво Федерації плавання Японії розглянуло інцидент на черговому засіданні, на якому і було прийнято рішення дискваліфікувати Сето.

Разом з тим, пловець уникнув заборони на участь в домашній Олімпіаді, яка пройде влітку 2021 року в Токіо.

Нагадаємо, Сето є чинним чемпіоном світу на дистанціях 200 і 400 метрів комплексом.

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