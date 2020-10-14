Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок

Чотириразовий чемпіон світу комплексним плаванням на дистанції 200 і 400 метрів Дайю Сето був дискваліфікований на решту року Японською федерацією плавання за порушення стандартів спортивної поведінки, повідомляє Reuters.
26-річного спортсмена покарали за позашлюбний зв'язок.
Пловець був викритий у зраді дружині. Після цього він був змушений покинути пост капітана збірної Японії.
Скандал заплямував репутацію Сето, і деякі спонсори вже розірвали з ним контракти, зокрема, All Nippon Airways.
Керівництво Федерації плавання Японії розглянуло інцидент на черговому засіданні, на якому і було прийнято рішення дискваліфікувати Сето.
Разом з тим, пловець уникнув заборони на участь в домашній Олімпіаді, яка пройде влітку 2021 року в Токіо.
Нагадаємо, Сето є чинним чемпіоном світу на дистанціях 200 і 400 метрів комплексом.