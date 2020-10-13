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Мессі зайняв третє місце в списку найбільш подешевших гравців за 2020 рік

Його обійшли футболісти на "А" - Азар і Аррісабалага.

Мессі зайняв третє місце в списку найбільш подешевших гравців за 2020 рік
Ліонель Мессі
Фото: Twitter

Портал Transfermarkt на офіційному сайті виставив свіжий прейскурант на футболістів.

Перше місце в списку найбільш подешевших футболістів в поточному році зайняв форвард "Реала" і збірної Бельгії Еден Азар, чия вартість впала вдвічі - зі 120 млн євро до 60 млн.

Другий рядок далеко не престижного рейтингу зайняв голкіпер "Челсі" Кепа Аррісабалага. Вартість найдорожчого голкіпера світу зараз оцінюється всього в 18 млн євро (-42 млн).

Слідом за баском розташувався капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який подешевшав на 40 млн євро і тепер коштує "всього" 100 млн.

Також на 40 млн євро впала залишкова вартість партнера Лео по "Барсі" Антуана Грізманна, котирування якого зараз приймаються на рівні 80 млн євро.

Значно подешевшали Неймар і Рахім Стерлінг (обидва - на 32 млн). Харрі Кейн, Садіо Мане і Мохамед Салах впали в ціні на 30 млн євро.

Для порівняння, капіталізація Кріштіану Роналду впала не настільки значно - всього на 15 млн євро. Вартість португальця зараз складає 60 млн.

Саме час робити покупки.

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