Коронавірус змусив "Лос-Анджелес Лейкерс" безстроково відкласти проведення чемпіонського параду

"Лос-Анджелес Лейкерс" безстроково відклали проведення чемпіонського параду, повідомляє ESPN.

"Озерні" всімнадцяте в історії стали чемпіонами НБА після перемоги над "Маямі Гіт" у фіналі (4:2), зрівнявшись за цим показником із "Бостоном Селтікс", але святкування перенесли через пандемію COVID-19.

"Після консультацій з керівництвом міста й округу ми всі дійшли згоди, що радісне святкування відбудеться, тільки-но це стане безпечно", - йдеться в заяві.

Тим часом після перемоги фанати "Лейкерс" зібралися біля "Стейплс-центру", домашньої арени команди.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після мирних святкувань почалися заворушення. За інформацією поліції, було затримано 76 осіб.

Додамо, що "Лейкерс" не вигравали чемпіонського титулу 10 років.