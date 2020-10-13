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Коронавірус змусив "Лос-Анджелес Лейкерс" безстроково відкласти проведення чемпіонського параду

"Озерні" всімнадцяте стали чемпіонами НБА.

Коронавірус змусив "Лос-Анджелес Лейкерс" безстроково відкласти проведення чемпіонського параду
Фото: EPA/UPG

"Лос-Анджелес Лейкерс" безстроково відклали проведення чемпіонського параду, повідомляє ESPN.

"Озерні" всімнадцяте в історії стали чемпіонами НБА після перемоги над "Маямі Гіт" у фіналі (4:2), зрівнявшись за цим показником із "Бостоном Селтікс", але святкування перенесли через пандемію COVID-19.

"Після консультацій з керівництвом міста й округу ми всі дійшли згоди, що радісне святкування відбудеться, тільки-но це стане безпечно", - йдеться в заяві.

Тим часом після перемоги фанати "Лейкерс" зібралися біля "Стейплс-центру", домашньої арени команди.

Фото: EPA/UPG
Після мирних святкувань почалися заворушення. За інформацією поліції, було затримано 76 осіб.
Фото: EPA/UPG

Додамо, що "Лейкерс" не вигравали чемпіонського титулу 10 років.

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