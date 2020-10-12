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"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпіонами НБА 17-й раз

Фінальний рахунок вирішальної серії - 4:2.

Фото: twitter.com/NBA

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" переміг "Маямі Гіт" з рахунком 106:93 у шостій грі фінальної серії і став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації 17-й раз в історії.

Фінальний рахунок вирішальної серії - 4:2.

Найзначніший внесок у перемогу клубу вніс 35-річний форвард Леброн Джеймс, який набрав 28 очок, зробив 14 підбирань та 10 асистів й вчетверте у своїй кар’єрі став найбільш цінним гравцем фіналу. У трьох різних командах він здобув уже чотири титули NBA.

"Лос-Анджелес Лейкерс" здобули своє перше чемпіонство з 2010 року. Вони та "Бостон Селтікс" мають найбільше титулів NBA в історії ліги - по 17.

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