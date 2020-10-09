Кличко дав позитивну відповідь на прохання "Динамо" пустити уболівальників на матчі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається до Києва, але найголовніше - на трибуни повертаються вболівальники, які зможуть підтримати "Динамо" в поєдинках з європейськими грандами і на власні очі побачити головних зірок світового футболу.

Як відомо, УЄФА прийняв рішення, що на матчах групового етапу ЛЧ і Ліги Європи допускається присутність глядачів на трибунах в обмеженій кількості. Остаточне рішення приймається відповідно до норм, встановлених місцевою владою з метою запобігання поширенню коронавирусной інфекції COVID-19.

У зв'язку з цим "Динамо" в особі президента клубу Ігоря Суркіса звернулося до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням розглянути можливість проведення матчів ЛЧ в присутності глядачів і отримало позитивне рішення, повідомляє пресслужба київського клубу.

При цьому підкреслюється, що керівництвом і відповідними службами "Динамо" будуть виконані всі вимоги спеціального медичного протоколу МОЗ України, УАФ і УЄФА з метою збереження здоров'я і безпеки глядачів. Матчі проводитимуться із суворим дотриманням карантинних обмежень.

У вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський" відбудеться стартовий матч київського "Динамо" в груповому раунді ЛЧ-2020/2021. У цей день о 19:55 "біло-сині" примуть туринський "Ювентус".

Продаж квитків на цей матч почалася сьогодні о 11:00. Квитки можна буде придбати виключно онлайн на сайті Esport.in.ua.