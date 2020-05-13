Сегодня флагману украинского футбола исполняется 93 года.

УЕФА запустил на официальном твиттере голосование на лучший гол киевского "Динамо" в рамках еврокубков.

Наибольшее количество участников отдали свои голоса за мяч, забитый Александром Алиевым в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2008/09 с "Порту" (1:0). Полузащитник киевлян прямым пушечным ударом со штрафного, назначенного в 30-ти метрах от ворот, направил мяч под перекладину.

К сожалению, в той кампании киевлянам не удалось выйти из группы, уступив португальцам и "Арсеналу".

Однако, не было бы счастья, да несчастье помогло - вылетев из ЛЧ "Динамо" продолжило свой еврокубковый сезон в Кубке УЕФА, в котором дошло до полуфинала, где в драматичном противостоянии уступило будущему триумфатору турнира - "Шахтеру" (1:1, 1:2).

Dynamo Kiev were founded on this day 1927



Do you have any Dynamo Kiev shirts in your collection? pic.twitter.com/8dBayVdn4B — Classic Football Shirts (@classicshirts) May 13, 2020

Добавим, что ко Дню рождения киевского "Динамо" Twitter-аккаунт Classic Football Shirts сделал коллаж из форм столичного клуба разных лет.