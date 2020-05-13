ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20, - СМИ

Из-за пандемии коронавируса ФИФА решила отказаться от определения лауреатов премии лучшего футболиста сезона-2019/20, сообщает Marca.

Напомним, обладателем награды в 2019 году стал капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Отмечается, что в France Football все еще не определились, что делать с церемонией вручения "Золотого мяча", которая проводится с 1956 года.

Что же касается церемонии награждения УЕФА, то она должна состояться в Монако в конце августа вместе с жеребьевкой группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.