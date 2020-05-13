Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяСпорт

ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20, - СМИ

В организации решили отменить церемонию The Best FIFA Football Awards.

ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20, - СМИ
Фото: FIFA.com

Из-за пандемии коронавируса ФИФА решила отказаться от определения лауреатов премии лучшего футболиста сезона-2019/20, сообщает Marca.

Напомним, обладателем награды в 2019 году стал капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Отмечается, что в France Football все еще не определились, что делать с церемонией вручения "Золотого мяча", которая проводится с 1956 года.

Что же касается церемонии награждения УЕФА, то она должна состояться в Монако в конце августа вместе с жеребьевкой группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также