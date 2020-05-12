"Днепр-1" ввел военное положение у себя на базе

Клуб "СК Днепр-1" начал активную подготовку к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге.

Президент клуба Юрий Береза рассказал, что в процессе подготовки к рестарту чемпионата руководство "Днепра-1" ввело необычный вид карантина, в виде фактически военного положения у себя на спортивной базе.

"Был два дня назад на "Днепр-Арене" и могу сказать, что состояние газона на ней отличное. Что касается "Днепра-1", то мы имеем сегодня прекрасную базу. С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы.

Мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко - постоянный ее житель", - заявил президент клуба в интервью программе "Великий футбол".

Кроме того, Береза сообщил как клуб боролся с пандемией коронавируса.

"На этой неделе члены клуба пройдут полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Это было с начала карантина. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", - отметил Береза.