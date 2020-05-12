Швейцарские футбольные клубы проигнорировали разрешение правительства возобновить тренировки

Большинство швейцарских футбольных клубов осталось на карантине, несмотря на разрешение правительства возобновить тренировки с начала недели. Из 20 команд двух главных дивизионов к занятиям приступили лишь "Санкт-Галлен" и "Грассхоппер", сообщает Reuters.

Некоторые клубы, такие как чемпион и серебряный призер прошлого сезона "Янг Бойз" и "Базель" соответственно, а также "Лугано" намерены выйти из карантина с 18 мая. "Цюрих" и вовсе планирует подождать до конца месяца.

Клубы не спешат возобновить тренировки, потому что остается неопределенность по дате рестарта национального первенства.

Парламент Швейцарии постановил, что матчи чемпионата могут возобновиться после 8 июня. Однако Швейцарская футбольная лига просит правительство о финансовой помощи пострадавшим клубам, называя это ключевым условием для возобновления чемпионата. Решение о судьбе сезона примут на собрании 29 мая.