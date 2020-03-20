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Двукратный чемпион Швейцарии уволил футболистов, которые отказались от понижения зарплаты

"Сьон" вводит меры экономии в связи с пандемией коронавируса.

Двукратный чемпион Швейцарии уволил футболистов, которые отказались от понижения зарплаты
Матч "Сьон" - "Валенсия"
Фото: EPA/UPG

Руководство швейцарского "Сьона" приняло решение уволить девятерых футболистов первой команды, которые отказались от понижения зарплаты, сообщает Blick.

По информации источника, игрокам предложили уменьшить зарплату до 12 350 швейцарских франков (примерно 11 700 евро) в месяц из-за пандемии коронавируса.

Президента двукратных чемпионов Швейцарии Кристиана Константина не устраивает, что в ближайшее время команда не будет участвовать в матчах, из-за чего не сможет приносить прибыль.

Однако Паджтим Касами, Йохан Джуру, Алекс Сонг, Эрмир Леняни, Ксавье Куасси, Сейду Думбия, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе отказались от урезания в одностороннем порядке зарплаты.

После чего им пришли "письма счастья" с расторжением контрактов.

Перед паузой "Сьон" занимал 8-е место в турнирной таблице Суперлиги, располагаясь всего в 4-х очках от зоны вылета.

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