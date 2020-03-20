Игрок "Ливерпуля" пожертвовал более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах пожертвовал 20 млн египетских фунтов, что эквивалентно 1,18 млн евро, властям Египта на борьбу с распространением коронавируса в стране.

"Салах пожертвовал 20 млн египетских фунтов на борьбу с COVID-19, - цитирует Twitter экс-министра спорта Египта Халед Абдулазиз "Спорт-Экспресс". - Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из величайших символов спорта в своей стране".

На сегодняшний день в Египте зарегистрировано 196 заболевших этой болезнью, но смертельных случаев пока не зафиксировано.