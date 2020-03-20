В Берлине отменили празднование годовщины окончания Второй мировой войны

Празднование не может быть перенесено, ведь оно посвящено конкретной дате.

Запланированное на 8 мая государственное празднование властями Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма отменено из-за распространения коронавируса.

Информацию об этом подтвердили берлинской газете Der Tagesspiegel в канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, передает DW.

Соответствующее решение принято самим главой государства, сообщили в министерстве внутренних дел страны. В каком виде будет отмечаться годовщина, из сообщения МВД остается неясным.

По первоначальным планам, в государственном акте должны были принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, а также многочисленные высокопоставленные немецкие и, в первую очередь, зарубежные гости.

Нынешняя отмена государственной церемонии - беспрецедентна, отмечает издание. Празднование не может быть перенесено в связи с тем, что оно посвящено конкретной дате.