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Предпоследняя соперница Байдена вышла из президентской гонки в США

Остался только Берни Сандерс.

Фото: EPA/UPG

Член Палаты представителей Тулси Габбард, которая боролась за выдвижение в президенты США от Демократической партии, объявила о прекращении президентской кампании.

Об этом говорится в ее соцсетях.

Габбард, которая с начала праймериз заручилась поддержкой всего двух выборщиков (для выдвижения нужно почти две тысячи), заявила о поддержке кандидатуры Джо Байдена. "Хотя я согласна с вице-президентом не по всем вопросам, я знаю, что у него доброе сердце, что он мотивирован любовью к нашей стране и американскому народу", - говорится в заявлении Габбард.

Таким образом, у Байдена остался только один конкурент - сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который сильно отстает по количеству выборщиков.

От Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп.

Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

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