Вернувшихся из-за рубежа россиян обязали сообщать данные о себе и о поездке

Роспотребнадзор обязал граждан Российской Федерации, которые вернулись из-за границы, сообщать данные о себе и о поездке на региональную "горячую линию".

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Ведомство требует передавать сведения о месте и сроках пребывания за рубежом незамедлительно", - говорится в документе.

Кроме того, от россиян, вернувшихся на родину, требуют соблюдать условия домашнего карантина в течение двух недель со дня пересечения границы. Отмечается, что дома нужно находиться в изолированном помещении и избегать контактов с другими членами семьи. В случае ухудшения состояния, россияне должны срочно обращаться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Напомним, с полуночи 18 марта Россия ограничила въезд для иностранцев до 1 мая.

По официальным данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умер один человек.

Евросоюз обвиняет Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе.