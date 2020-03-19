Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
ГлавнаяМир

Вернувшихся из-за рубежа россиян обязали сообщать данные о себе и о поездке

Также граждан РФ призывают соблюдать карантин.

Вернувшихся из-за рубежа россиян обязали сообщать данные о себе и о поездке
Фото: EPA/UPG

Роспотребнадзор обязал граждан Российской Федерации, которые вернулись из-за границы, сообщать данные о себе и о поездке на региональную "горячую линию".

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Ведомство требует передавать сведения о месте и сроках пребывания за рубежом незамедлительно", - говорится в документе.

Кроме того, от россиян, вернувшихся на родину, требуют соблюдать условия домашнего карантина в течение двух недель со дня пересечения границы. Отмечается, что дома нужно находиться в изолированном помещении и избегать контактов с другими членами семьи. В случае ухудшения состояния, россияне должны срочно обращаться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Напомним, с полуночи 18 марта Россия ограничила въезд для иностранцев до 1 мая.

По официальным данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умер один человек.

Евросоюз обвиняет Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также