Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекратить все церковные службы и религиозные мероприятия в подчиненных ему епархиях до конца марта из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает греческое издание Paraskhnio.gr.

В заявлении Вселенской патриархии говорится, что по состоянию на среду, 18 марта, все церковные престолы получили "церковное решение и приказ приостановить все религиозные службы, мероприятия и церемонии до конца марта, за исключением личной молитвы христиан в храмах".

При этом монахам монастырей Вселенской патриархии разрешено проводить церковные службы, но без участия паломников.

Вечером 18 марта на странице Вселенской патриархии в фейсбуке появилось видеообращение патриарха Варфоломея к верующим.

Вселенский патриарх поблагодарил всех, кто самоотверженно борется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что бремя ответственности, которую они несут на своих плечах, требует сотрудничества всех нас. "Сейчас время личной и социальной ответственности", - подчеркнул глава Константинопольской Церкви.

Варфоломей призвал верующих терпеливо относиться к ограничениям, введенным властями для предотвращения распространения коронавируса. "Наше освобождение от этого бедствия полностью зависит от нашего сотрудничества", - добавил он.

Вселенский патриарх опроверг мнение, что радикальные меры для сдерживания пандемии подрывают основы христианской веры. Однако на карту поставлена не вера, а человеческая жизнь, подчеркнул он.

Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы.

"Наша вера прочно укоренилась в нашей культуре. Наша вера - живая, и нет никаких исключительных обстоятельств, которые могут ограничить или подавить ее. Что должно быть ограничено и подавлено в этих чрезвычайных обстоятельствах, так это собрания и большие скопления людей. Давайте оставаться в наших домах. Давайте будем осторожны и будем защищать окружающих. И там, из наших домов, укрепленных силой нашего духовного единства, пусть каждый из нас молится за все человечество", - сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что ученым удастся обезвредить коронавирус.

"Мы пройдем через этот период, как путешествие по пустыне, чтобы достичь Земли Обетованной, где наука, по милости Бога, победит этот вирус. Мы уверены, что благодаря нашим молитвам наука действительно победит. Поэтому нам полезно оставаться едиными в духе, продолжая борьбу покаяния и святости.

Мы видим, как наши соседи страдают от последствий вируса, в то время как другие уже пали и отошли от нас. Наша Церковь надеется и молится за исцеление больных, за души умерших и за мужество и силу для семей пострадавших.

Это испытание тоже пройдет. Облака очистятся, а Солнце праведности устранит смертельный эффект вируса. Но наша жизнь изменится навсегда. Это испытание дает нам возможность измениться к лучшему. В направлении установления любви и солидарности.

Будьте мужественны! И пусть Бог будет с нами!", - завершил обращение к верующим Вселенский патриарх Варфоломей.

17 марта Синод Православной церкви Украины согласился ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина. Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или менять порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек. Разрешаются богослужения под открытым небом возле храмов при соблюдении правил по численности одновременного присутствия и "социальной дистанции". Также Церковь согласилась изменить способ подачи причастия, разрешив подавать его в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".

Украинская греко-католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. 15 марта УГКЦ провела первое воскресное богослужение онлайн.

Еврейская община Киева отменила все мероприятия в связи с карантином.