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Чили объявила о катастрофе из-за коронавируса

В стране 238 случаев заражения коронавирусом.

Чили объявила о катастрофе из-за коронавируса
Фото: bigkiev.ua

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия из-за пандемии коронавируса и ввел жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет CNN Chile.

Чтобы противостоять пандемии, правительство издало декрет о статусе катастрофы, который будет действовать в течение 90 дней, начиная с полуночи 19 марта.

Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, с 18 марта стало действовать закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.

В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантина также будут военные, которых намерены привлечь для ограничения передвижения людей.

Напомним, в Молдове 18 марта сообщили о первой смерти от коронавирусной болезни COVID-19. У умершей женщины, кроме COVID-19, была гипертония и диабет.

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