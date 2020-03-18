В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
ГлавнаяМир

В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса

У умершей женщины, кроме COVID-19, была гипертония и диабет.

В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: bigkiev.ua

В Молдове 18 марта сообщили о первой смерти от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, пишет местное издание NewsMaker.

Министр сообщила, что умершей женщине был 61 год. Она заразилась коронавирусом в Италии и вернулась в Молдову в тяжелом состоянии. "Женщина проходила лечение в Республиканской клинической больнице. У нее также было высокое давление и диабет второго типа", - отметила Думбрэвяну и повторила, что всем пожилым и больным гражданам особенно важно оставаться в карантине.

В Молдове выявили уже 30 случаев заражения коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также