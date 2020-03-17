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В Нью-Йорке ожидают пик коронавируса через полтора месяца

Губернатор штата боится, что больничная система может не справиться.

В Нью-Йорке ожидают пик коронавируса через полтора месяца
Фото: EPA/UPG

Пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в штате Нью-Йорк может наступить только через полтора месяца.

Об этом сказал на пресс-конференции во вторник губернатор штата Эндрю Куомо, пишет The Hill.

По его словам, для размещения заразившихся может потребоваться до 110 тысяч больничных коек, в том числе тысячи - в отделениях интенсивной терапии.

"Мы вступаем в новую фазу. Раньше мы говорили о раннем обнаружении, говорили о тестировании, говорили о сдерживании. Как видите, цифры растут. Это значит, что мы приближаемся к стадии смягчения последствий. Концепция верна: выровняйте кривую, замедлите распространение, чтобы система здравоохранения справилась. Но я не думаю о кривой, я думаю о волне. А волна обязательно ударит, и ударит в больничную систему", - сказал Куомо.

Как отмечает издание, губернатор вышел на пресс-конференцию после того, как штат объявил о 432 новых случаях COVID-19. Всего их уже 1374, больше чем в любом другом штате США.

По словам Куомо, каждого пятого больному нужно госпитализировать. "Сравните это с возможностями наших больниц, и это не даст вам уснуть ночью", - добавил губернатор.

По его словам, штат не сможет справиться с этим кризисом без ресурсов и возможностей федерального правительства. "Нам нужна их помощь, особенно в вопросе вместимости больниц", - сказал Куомо.

Напомним, что США постепенно выходят в число лидеров по количеству заражений COVID-19. По состоянию на 17 марта, это число уже превысило 5 тысяч человек. Больше - только во Франции, Германии, Южной Корее, Испании, Иране, Италии и Китае.

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