​Правительство Германии выделяет 50 млн евро для эвакуации немецких туристов

Граждан страны призвали не выезжать за границу.

Правительство Германии на фоне разрастающейся пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 предостерегло немцев от любых поездок за границу. Ранее германский МИД предостерегал лишь от тех поездок за рубеж, которые не являются необходимыми.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны не допустить, чтобы за границей застревали все новые немцы. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заявил глава МИД страны Хайко Маас.

Он также сообщил о подготовке "воздушного моста" для эвакуации на родину немецких туристов. По его словам, правительство выделит на это до 50 млн евро.

В первую очередь, планируется эвакуировать немецких туристов из Марокко, Доминиканской республики, Филиппин, Египта и Мальдивских островов.

В последние дни из-за усиливающейся пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 многие страны закрыли границы и приостановили воздушное сообщение. Немецкие туроператоры еще накануне объявили о подготовке эвакуации туристов при поддержке МИД ФРГ, но не сообщили подробностей.

Напомним, 9 марта власти Германии сообщили о первых двух жертвах вируса на территории страны.

Ранее также сообщалось, что 60-летний немецкий турист умер от коронавируса в Хургаде.