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Названы новые ориентировочные даты финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Финальные матчи еврокубков будут смещены из-за коронавируса.

Названы новые ориентировочные даты финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Фото: EPA/UPG

Названы новые даты финальных розыгрышей еврокубков нынешнего сезона.

По наиболее оптимистичному вариантум перезапуск розыгрыша двух турниров планируется на 14 апреля, по самому пессимистичному – на 13 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вместе с тем, отмечается, что Лига Чемпионов и Лига Европы продолжат свои матчи только после того, как улучшится ситуация с пандемией коронавируса.

При этом финал ЛЧ, который изначально планировалось провести 30 мая в Стамбуле, решено перенести на 27 июня.

В свою очередь, финал ЛЕ, который был назначен на 27 мая в Гданьске, будет перенесен на 24 июня.

Даты освободились после решения о переносе Евро-2020 на следующий год.

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