Перенос Евро поможет Беседину принять участие в чемпионате Европы

Срок дисквалификации динамовца заканчивается в декабре текущего года.

Украинский форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не пропустит следующий чемпионат Европы, поскольку срок его дисквалификации истечет до планируемых новых сроков турнира.

УЕФА определил новые сроки проведения Евро - с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Напомним, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" (4:3) в ноябре 2019 года.

За употребление допинга форвард был отстранен от тренировок и соревнований на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года.