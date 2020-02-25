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Игрок сборной Украины по футболу дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Артем Беседин не сыграет на Евро-2020.

Игрок сборной Украины по футболу дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
Артем Беседин
Фото: facebook.com/fcdynamoua

УЕФА на год отстранил форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", отмечается в коммюнике.

Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

По ходатайству нападающего, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА.

"Динамо" сообщит, будет ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), после того как получит полный текст документа.

Напомним, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме"(3:4).

В текущем сезоне 23-летний украинец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.

Ранее сообщалось, что игроку грозило до 4-х лет дисквалификации, несмотря на это киевский клуб продлил с ним контракт.

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