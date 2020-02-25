Игрок сборной Украины по футболу дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

УЕФА на год отстранил форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", отмечается в коммюнике.
Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.
По ходатайству нападающего, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА.
"Динамо" сообщит, будет ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), после того как получит полный текст документа.
Напомним, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме"(3:4).
В текущем сезоне 23-летний украинец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.
Ранее сообщалось, что игроку грозило до 4-х лет дисквалификации, несмотря на это киевский клуб продлил с ним контракт.