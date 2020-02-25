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В Великобритании вводят инструкции для детских тренеров исключить из тренировок игру головой

Британские дети в футболе должны воздержаться от игры головой во время тренировок.

В Великобритании вводят инструкции для детских тренеров исключить из тренировок игру головой
Фото: bbc.com

Дети до 11 лет больше не должны бить по мячу головой на тренировках. 

К такому выводу пришли Футбольные ассоциации Англии (FA), Шотландии и Северной Ирландии, которые внедряют изменения, направленные на снижение рисков для здоровья молодых футболистов, сообщает ВВС.

Однако эти инструкции пока что несут рекомендательный характер, а не общий запрет.

Исследование, финансируемое FA и PFA (Ассоциация профессиональных футболистов Англии), показало, что профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем остальные представители соответствующего возраста.

При этом точную причину повышенного риска пока установить не удалось, но вероятным фактором названа именно частая игра головой.

Согласно новым правилам, при тренировках детей в возрастных группах U-11 и ниже нужно отказаться от всех упражнений для отработки таких ударов.

Но в матчах это будет разрешено из-за небольшого количества таких действий, которые встречаются в подобных поединках.

Как это скажется в перспективе на профессионализме подобных действий британских футболистов, предугадать не сложно.

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