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Экс-чемпион мира Уайлдер назвал причину поражения в бою с Фьюри

А Деонтей оригинален.

Фото: sports.yahoo.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о причине поражения в поединке против Тайсона Фьюри.

"Мой костюм оказался слишком тяжелым для меня. Я не чувствовал ног с начала боя. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. В третьем раунде я уже не чувствовал своих ног.

Весь наряд весил около 18 кг или больше. Впервые я надел его в ночь перед боем, но не думал, что это будет так тяжело. Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Это выглядело очень круто, но, наверное, я поставил это выше всего остального", - цитирует Уайлдера Yahoo Sports.

Уайлдер сообщил, что причина, по которой он пошел с этим нарядом, состояла в том, чтобы создать незабываемый вечер развлечений для его фанатов, но это имело неприятные последствия для него.

Деонтей Уайлдер
Фото: sports.yahoo.com
Деонтей Уайлдер

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила на ринг белое полотенце.

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