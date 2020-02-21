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Организаторы запретили финальную дуэль взглядов между Фьюри и Уайлдером

Организаторы перестраховались.

Организаторы запретили финальную дуэль взглядов между Фьюри и Уайлдером
Деонтей Уайлдер (слева) и Тайсон Фьюри
Фото: boxingnews24.com

Сегодня перед чемпионским боем по версии WBC в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 40 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 KO) должна пройти традиционная процедура взвешивания. После которой планировалось провести вторую и заключительную дуэль взглядов.

Однако Атлетическая комиссия штата Невада запретила боксерам проводить эту дуэль, сообщает Boxingnews24.com.

Решение было принято в целях безопасности в связи с устроенной ими потасовкой во время предыдущей пресс-конференции.

Ранее стало известно, что оба бойца заработают не менее 25 млн долл. за предстоящий поединок.

Рематч между Фьюри и Уайлдером состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе. На кону боя стоит чемпионский пояс, которым сейчас владеет американец.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера судьи раздельным решением зафиксировали ничью (113–113, 115–111, 112–114).

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