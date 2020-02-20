Президент "Пари Сен-Жермен" обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи обвиняется в совершении уголовных преступлений по делу о продаже прав на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу, сообщает журналист AP Роб Харрис.

Вместе с Аль-Хелаифи, который по совместительству является председателем медиа-группы BeIN Sports и членом исполкома УЕФА, Генпрокуратурой Швейцарии предъявлено обвинение и бывшему генеральному секретарю ФИФА, французу Жерому Вальке.

Вальке попал под подозрение в связи с получением взяток, преступной халатности и фальсификации документов. А Аль-Хелаифи обвиняется в предоставлении "неоправданных преимуществ".

По данным следствия, Вальке извлек из передачи прав на трансляцию турнира неправомерную выгоду. Так, он получил в аренду виллу на Сардинии через третьих лиц. Кроме того, на счет его компании Stportunited LLC в этот период перевели 1,25 млн евро.

При этом отмечается, что права на трансляции матчей чемпионатов мира по футболу в 2018, 2022, 2026 и 2030 годах в разных странах могли быть проданы компании BeIN Sports за взятку.

В свою очередь, Аль-Хелаифи отрицает обвинения во взяточничестве и коррупции при продаже прав на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу.

"После трехлетнего расследования, в ходе которого я полностью сотрудничал со швейцарской прокуратурой, обвинения о взяточничестве в связи с чемпионатами мира 2026 и 2030 годов с меня были сняты. Как я заявлял все это время, они не имели никаких оснований ни по форме, ни по существу.

Хотя второе обвинение остается нерассмотренным, я надеюсь, что его также сочтут необоснованным, как и предыдущее дело.

В то время, как я регулярно сотрудничал с органами власти, во время расследования постоянно проходили утечки информации. Все это сопровождалось дезинформацией и попытками очернить мою репутацию, независимо от фактов", - цитирует президента ПСЖ Goal.

Напомним, очередной Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году.