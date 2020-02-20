Команду Украинской Премьер-лиги, которая борется за Лигу Чемпионов, могут лишить очков

"Александрию" могут лишить очков в Украинской Премьер-лиге из-за долга, в размере 200 тыс. долл., перед форвардом Йосипом Баришичем, сообщает sportarena.com.

Хорватский форвард выступал за александрийцев в сезоне 2011/12 гг. и провел лишь пять матчей за украинский клуб, после чего ушел в "Сплит". Однако спустя несколько лет футболист отправил письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вернуть долги. Отмечается, что в "Александрии" об этом заявлении знали еще в конце прошлого года.

До закрытия трансферного окна у "Александрии" остается 9 дней, после чего клуб может лишиться очков в УПЛ.

"Александрия" уже получила запрет на регистрацию новых игроков. Данный запрет будет действовать до полного выполнения решений органов правосудия ФИФА. Наказание получено за невыполнение решения дисциплинарного комитета ФИФА от 2019 года в отведенный срок, который истек в январе 2020 года.

В воскресенье, 23 февраля, "Александрия" проведет дома первый матч в новом календарном году - против "Колоса".

Команда Владимира Шарана после 18-ти туров идет в турнирной таблице на 5-м месте, отставая от второй команды чемпионата – "Динамо" всего на 3 очка.