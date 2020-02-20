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Федерер перенес операцию и не сыграет до лета

Экс-первая ракетка пропустит "Ролан Гаррос".

Федерер перенес операцию и не сыграет до лета
Роджер Федерер
Фото: tennisworldusa.org

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о том, что перенес операцию на колене и вернется в игру не раньше июня.

"Колено уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.

После нее врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении.

Я буду вынужден пропустить турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе, Боготе, Майами и "Ролан Гаррос".

Благодарен всем за поддержку. С нетерпением жду возвращения в игру. Увидимся на траве!", - сообщил теннисист в Twitter.

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