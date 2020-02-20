Фаны команды Второй лиги выступили против трансфера вратаря, который выступал за российские клубы

Хмельницкое "Подолье" сегодня проведет встречу со своими болельщиками, чтобы обсудить вопрос трансфера вратаря Олега Чуваева, сообщает официальный сайт клуба.

Чуваев выступал в 2014 году за "Севастополь", после чего уехал играть за российские клубы. Вратарь защищал цвета "Томи" и дзержинского "Химика".

В 2016 году Чуваев вернулся в Украину в качестве свободного агента подписав контракт с "Зарей". В прошедшем сезоне 31-летний вратарь не сыграл ни одного матча за луганчан, в первой части нынешнего розыгрыша находился без клуба.

Трансфер вызвал негативную реакцию со стороны болельщиков клуба. В своем обращении клуб выступает за открытый и предметный диалог, который даст возможность найти консенсус в сложившейся ситуации.

На зимний перерыв "Подолье" ушло на шестом месте турнирной таблицы группы А Второй лиги, имея в своем активе 29 очков.

В первой игре после зимней паузы хмельницкий клуб встретится с "Чайкой".