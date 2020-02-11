"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
Есть ли у нас будущее?
Есть ли у нас будущее?
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Україна кварталу
Україна кварталу
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
ГлавнаяСпорт

Надаль стал вторым теннисистом в истории, проведшим 600 недель в топ-3 рейтинга ATP

У Рафаэля сейчас второй мировой рейтинг.

Надаль стал вторым теннисистом в истории, проведшим 600 недель в топ-3 рейтинга ATP
Рафаэль Надаль
Фото: EPA/UPG

После победы на Australian Open-2020 Новака Джоковича испанский теннисист Рафаэль Надаль был смещен с первого места рейтинга АТР.

Тем не менее, у 33-летнего Рафы осталось немного места для гордости – он провел суммарно уже 600 недель в топ-3 рейтинга ATP, став лишь вторым игроком в истории, кому это удалось, информирует Tennishead.net.

Наибольшее количество недель в топ-3 рейтинга в активе Роджера Федерера - 748. Его показатель обновляется каждую неделю, ведь швейцарец сейчас занимает третью строчку.

Из действующих теннисистов ближе всех к покорению этого своеобразного теннисного Эвереста стоит первая ракетка мира Джокович – 569.

Перед Новаком находится Джимми Коннорс (591), а сразу за сербом - Иван Лендл (499), Пит Сампрас (457), Джон Макинрой (374), Стефан Эдберг (342), Бьорн Борг (303) и Андре Агасси (264).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также