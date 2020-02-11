Надаль стал вторым теннисистом в истории, проведшим 600 недель в топ-3 рейтинга ATP

У Рафаэля сейчас второй мировой рейтинг.

После победы на Australian Open-2020 Новака Джоковича испанский теннисист Рафаэль Надаль был смещен с первого места рейтинга АТР.

Тем не менее, у 33-летнего Рафы осталось немного места для гордости – он провел суммарно уже 600 недель в топ-3 рейтинга ATP, став лишь вторым игроком в истории, кому это удалось, информирует Tennishead.net.

Наибольшее количество недель в топ-3 рейтинга в активе Роджера Федерера - 748. Его показатель обновляется каждую неделю, ведь швейцарец сейчас занимает третью строчку.

Из действующих теннисистов ближе всех к покорению этого своеобразного теннисного Эвереста стоит первая ракетка мира Джокович – 569.

Перед Новаком находится Джимми Коннорс (591), а сразу за сербом - Иван Лендл (499), Пит Сампрас (457), Джон Макинрой (374), Стефан Эдберг (342), Бьорн Борг (303) и Андре Агасси (264).