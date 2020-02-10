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Украинец Далакян защитил титул чемпиона WBA с переломом руки

Артем 10 раундов боксировал с травмой.

Украинец Далакян защитил титул чемпиона WBA с переломом руки
Артем Далакян
Фото: Владимир Дубик

Во время защиты титула WBA в наилегчайшем весе против венесуэльца Йосбера Переса (17-3, 15 КО) украинец Артем Далакян (20-0, 14 КО) травмировал правую руку, сообщает xsport.ua.

Ранее менеджер Далакяна заявил, что это могла быть трещина.

Однако, как стало известно изданию, травма оказалась гораздо серьезнее – перелом. Предположительно Далакян боксировал с переломом со второго раунда.

Сразу после боя Артему наложили гипс, но дискомфорт боксер почувствовал еще во втором раунде. Серьезная травма не помешала боксеру выстоять еще 10 раундов и защитить титул в четвертый раз.

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