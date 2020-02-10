Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Лунин ответил ультрас "Райо Вальекано" за Зозулю: голкипер признан лучшим игроком матча против "Райо"

"Овьедо" отобрало очки у "Райо".

Андрей Лунин
Фото: Ла Лига
Андрей Лунин

Украинский вратарь "Реал Овьедо" Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против "Райо Вальекано", сообщает Eldesmarque.com.

Лунин своей успешной игрой не позволил "Райо" одержать победу над одним из аутсайдеров Сегунды – матч завершился вничью 1:1.

Андрей провел на поле все 90 минут. За это время он совершил четыре сейва.

Отметим, что Лунин пропустил во всех пяти поединках за испанскую команду. Ранее он дважды пропустил в матче с "Альмерией" и по одному разы в играх с "Уэской", "Жироной" и "Альбасете".

Несмотря на это, Андрей был признан фанами "Овьедо" лучшим игроком в январе в составе своей команды. 

Украинец в середине января присоединился к "Овьедо" на правах аренды из "Реала".

Первую часть сезона он провел в "Вальядолиде", но сыграл за команду лишь две игры в рамках Кубка Испании.

"Овьедо" с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды.

Напомним, "Райо Вальекано" был наказан за поведение своих фанов в матче против "Альбасете", которые обвинили Зозулю в фашизме.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также