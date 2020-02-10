Фото: Ла Лига Андрей Лунин

Украинский вратарь "Реал Овьедо" Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против "Райо Вальекано", сообщает Eldesmarque.com.

Лунин своей успешной игрой не позволил "Райо" одержать победу над одним из аутсайдеров Сегунды – матч завершился вничью 1:1.

Андрей провел на поле все 90 минут. За это время он совершил четыре сейва.

Отметим, что Лунин пропустил во всех пяти поединках за испанскую команду. Ранее он дважды пропустил в матче с "Альмерией" и по одному разы в играх с "Уэской", "Жироной" и "Альбасете".

Несмотря на это, Андрей был признан фанами "Овьедо" лучшим игроком в январе в составе своей команды.

Украинец в середине января присоединился к "Овьедо" на правах аренды из "Реала".

Первую часть сезона он провел в "Вальядолиде", но сыграл за команду лишь две игры в рамках Кубка Испании.

"Овьедо" с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды.

Напомним, "Райо Вальекано" был наказан за поведение своих фанов в матче против "Альбасете", которые обвинили Зозулю в фашизме.