Киргизская спортсменка победила претендентку у нее на родине.

Валентина Шевченко в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне (США) нокаутом в третьем раунде победила американку Кэтлин Чукугян.

Таким образом, 31-летняя киргизская спортсменка в третий раз защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Валентина без проблем забрала первый и второй раунды.

В начале третьего раунда Шевченко сделала еще один тейкдаун, после чего заняла очень удобную позицию в партере, выключив обе руки соперницы. Валентина стала наносить удары кулаками и локтями в голову Чукагян.

Освободиться у американки никак не получалось, и рефери остановил бой.

Valentina Shevchenko defeats Katlyn Chookagian via TKO (stoppage) #UFC247 pic.twitter.com/UuBcT1mCDS — GIF Skull Jr. (@GIFSkullJr) February 9, 2020

Полное видео поединка: