Валентина Шевченко в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне (США) нокаутом в третьем раунде победила американку Кэтлин Чукугян.
Таким образом, 31-летняя киргизская спортсменка в третий раз защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Валентина без проблем забрала первый и второй раунды.
В начале третьего раунда Шевченко сделала еще один тейкдаун, после чего заняла очень удобную позицию в партере, выключив обе руки соперницы. Валентина стала наносить удары кулаками и локтями в голову Чукагян.
Освободиться у американки никак не получалось, и рефери остановил бой.
Valentina Shevchenko defeats Katlyn Chookagian via TKO (stoppage) #UFC247 pic.twitter.com/UuBcT1mCDS— GIF Skull Jr. (@GIFSkullJr) February 9, 2020
Полное видео поединка: