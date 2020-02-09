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Шевченко эффектным нокаутом защитила титул чемпионки UFC

Киргизская спортсменка победила претендентку у нее на родине.

Валентина Шевченко в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне (США) нокаутом в третьем раунде победила американку Кэтлин Чукугян.

Таким образом, 31-летняя киргизская спортсменка в третий раз защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Валентина без проблем забрала первый и второй раунды.

В начале третьего раунда Шевченко сделала еще один тейкдаун, после чего заняла очень удобную позицию в партере, выключив обе руки соперницы. Валентина стала наносить удары кулаками и локтями в голову Чукагян.

Освободиться у американки никак не получалось, и рефери остановил бой.

Полное видео поединка:

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