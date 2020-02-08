Игроку сборной Украины понадобилось лишь полчаса, чтобы стать одним из героев матча.

В рамках 23-го тура Серии А бергамская "Аталанта" во Флоренции встречалась с "Фиорентиной" и одержала волевую победу - 2:1.

Первый тайм на "Артемио Франки" завершился в пользу хозяев, благодаря точному удару Федерико Кьезы.

Однако после перерыва лишь 4 минуты понадобилось гостям, чтобы сравнять счет – 1:1.

Спустя еще 20 минут на поле появился Руслан Малиновский, который стал одним из героев матча.

На 72-й минуте игрок сборной Украины принял мяч метрах в 35 от ворот, несколько продвинулся и нанес фирменный удар в угол ворот, установив окончательный счет в поединке.

За неполные полчаса, проведенные на поле, Малиновский был признан одним из лучших в матче – Руслан получил в своей команде вторую лучшую оценку от WhoScored – 7,7. Больший бал получил только его партнер по команде Йосип Иличич – 7,8. Но словенец провел на поле все 90 минут.

Добавим, что для украинца это уже третий мяч в текущем розыгрыше Серии А. Ранее Малиновский забивал в ворота "Вероны" и "Болоньи".

Благодаря этой победе и неожиданной осечке "Ромы" в домашнем поединке против "Болоньи" (2:3), La Dea закрепились на 4-м месте в турнирной таблице, опережая римлян на 3 очка.