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Малиновский принес победу "Аталанте", получив вторую лучшую оценку за игру против "Фиорентины"

Игроку сборной Украины понадобилось лишь полчаса, чтобы стать одним из героев матча.

Малиновский принес победу "Аталанте", получив вторую лучшую оценку за игру против "Фиорентины"
"Аталанта" празднует победу
Фото: EPA/UPG

В рамках 23-го тура Серии А бергамская "Аталанта" во Флоренции встречалась с "Фиорентиной" и одержала волевую победу - 2:1.

Первый тайм на "Артемио Франки" завершился в пользу хозяев, благодаря точному удару Федерико Кьезы.

Однако после перерыва лишь 4 минуты понадобилось гостям, чтобы сравнять счет – 1:1.

Спустя еще 20 минут на поле появился Руслан Малиновский, который стал одним из героев матча.

На 72-й минуте игрок сборной Украины принял мяч метрах в 35 от ворот, несколько продвинулся и нанес фирменный удар в угол ворот, установив окончательный счет в поединке.

За неполные полчаса, проведенные на поле, Малиновский был признан одним из лучших в матче – Руслан получил в своей команде вторую лучшую оценку от WhoScored – 7,7. Больший бал получил только его партнер по команде Йосип Иличич – 7,8. Но словенец провел на поле все 90 минут.

Добавим, что для украинца это уже третий мяч в текущем розыгрыше Серии А. Ранее Малиновский забивал в ворота "Вероны" и "Болоньи".

Благодаря этой победе и неожиданной осечке "Ромы" в домашнем поединке против "Болоньи" (2:3), La Dea закрепились на 4-м месте в турнирной таблице, опережая римлян на 3 очка. 

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