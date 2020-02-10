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ПСЖ одержал в чемпионате очередную победу, в т.ч. благодаря эпичному автоголу игрока "Лиона"

Парижане уверенно возглавляют чемпионат Франции.

ПСЖ одержал в чемпионате очередную победу, в т.ч. благодаря эпичному автоголу игрока "Лиона"
Фернандо Марсал
Фото: ФК "Лион"

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 чемпион и лидер текущего розыгрыша "Пари Сен-Жермен" на домашнем "Парк де Пренс" одержал дежурную победу над "Лионом" – 4:2.

Самым ярким моментом встречи стал эпизод с автоголом защитника гостей Фернандо Марсалом.

В самом дебюте второго тайма Килиан Мбаппе организовал атаку своей команды, отдав проникающую передачу на Юлиана Дракслера в штрафную площадь гостей.

Немец пытался трансформировать передачу француза в голевой пас, но сделал это крайне неудачно.

Однако Юлиану подсобили игроки "Лиона".

Поставил восклицательный знак в этой многоходовой комбинации как раз Марсал, с присущей бразильцам элегантностью вколотив мяч в собственные ворота.

Таким образом, счет в матче стал 3:0.

Примечательно, что главный тренер Les Gones Руди Гарсия спустя 9 минут убрал Фернандо с поля.

Несомненно, этот автогол войдет в номинацию на лучший автогол года.

Highlights матча ПСЖ - "Лион" - на официальном сайте Лиги 1.

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