В рамках 24-го тура французской Лиги 1 чемпион и лидер текущего розыгрыша "Пари Сен-Жермен" на домашнем "Парк де Пренс" одержал дежурную победу над "Лионом" – 4:2.

Самым ярким моментом встречи стал эпизод с автоголом защитника гостей Фернандо Марсалом.

В самом дебюте второго тайма Килиан Мбаппе организовал атаку своей команды, отдав проникающую передачу на Юлиана Дракслера в штрафную площадь гостей.

Немец пытался трансформировать передачу француза в голевой пас, но сделал это крайне неудачно.

Однако Юлиану подсобили игроки "Лиона".

Поставил восклицательный знак в этой многоходовой комбинации как раз Марсал, с присущей бразильцам элегантностью вколотив мяч в собственные ворота.

VIDEO:



Lyon’s Fernando Marcal scored an unbelievable own goal in their 4-2 defeat to PSG. [Canal+] pic.twitter.com/M1bDKIM9rH — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria) February 9, 2020

Таким образом, счет в матче стал 3:0.

Примечательно, что главный тренер Les Gones Руди Гарсия спустя 9 минут убрал Фернандо с поля.

Несомненно, этот автогол войдет в номинацию на лучший автогол года.

Highlights матча ПСЖ - "Лион" - на официальном сайте Лиги 1.