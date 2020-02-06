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Президент французского клуба Лиги 1 обвинен в попытке изнасилования сотрудницы клуба

Президент "Анже" находится под стражей.

Президент французского клуба Лиги 1 обвинен в попытке изнасилования сотрудницы клуба
Саид Шабан
Фото: rmcsport.bfmtv.com

Президент французского "Анже" Саид Шабан был задержан полицией, сообщает RMC sport.

Шабан был обвинен в сексуальном посягательстве при отягчающих обстоятельствах, уточняет издание.

На бизнесмена написали заявления четыре жертвы насилия. Все они обвинили Шабана в сексуальных домогательствах. Причем одна из них - сотрудница клуба.

Факты были совершены, по словам потерпевших, в период с 2014 года по 2019 год.

В настоящий момент специалист уже находится под следствием.

При этом прокуратура отмечает, что Шабан не признает свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

В текущем сезоне "Анже" занимает 13 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 30 очков, что всего в четырех очках от еврокубковой зоны.

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