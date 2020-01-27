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"Монако" не продал своего игрока в "Барселону" за 80 млн евро

Виссам Бен-Йеддер останется на Лазурном Берегу.

"Монако" не продал своего игрока в "Барселону" за 80 млн евро
Виссам Бен-Йеддер
Фото: ФК "Монако"

"Барселона" сделала "Монако" предложение о покупке 29-летнего французского нападающего Виссама Бен-Йеддера, сообщает Footmercato.

"Блаугранас" были готовы заплатить за игрока сборной Франции 80 млн евро, но "Монако" отказался продавать футболиста. Руководство "Монако" заявило, что не хочет отпускать своего лучшего бомбардира зимой.

В текущем сезоне Бен-Йеддер провел за монегасков 23 матча во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт игрока с "Монако" рассчитан до лета 2024-го года.

Отметим, каталонский клуб продолжает искать форварда в связи с травмой 33-летнего уругвайского бомбардира Луиса Суареса, из-за которой он пропустит около четырех месяцев.

Напомним, "Монако" за 8 лет заработал почти миллиард евро на трансферах.

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