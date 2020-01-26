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Конкурент Малиновского по позиции в "Аталанте" забил гол со штрафного с центра поля в матче Серии А

Йосип Иличич был находчив.

Конкурент Малиновского по позиции в "Аталанте" забил гол со штрафного с центра поля в матче Серии А
Партнеры поздравляют Йосипа Иличича
Фото: EPA/UPG

В рамках поединка 21-го тура Серии А, борющаяся за топ-4 "Аталанта" разгромила на выезде "Торино", забив в ворота соперников семь безответных голов.

Хет-трик на счету словенца Йосипа Иличича.

Особенно хорош был второй гол Иличича. При счете 3:0 на 53-й минуте матча футболист "Торино" сыграл рукой в центре поля. Арбитр назначил штрафной удар, а Йосип не дожидаясь, пока голкипер "быков" Сальваторе Сиригу займет место в воротах, пробил с центра поля. И мяч, пролетев 50 метров, опустился под штангу.

Примечательно, что через минуту словенец забил свой третий в матче гол.

Именно Иличича на 71-й минуте и заменил на поле наш Руслан Малиновский.

Эпизод с голом Иличича - на сайте официального вещателя Серии А.

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