Ибрагимович обновил рекорд в Серии А по победам

Фото: EPA/UPG Ибрагимович (крайний слева) празднует очередной успех "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А.

В рамках 20-го тура "Милан" на "Сан-Сиро" одержал волевую победу над "Удинезе" (3:2). Для 38-летнего шведского нападающего эта победа стала 150-й в Серии А за 222 проведенных им матча.

Таким образом, Златан обновил достижение экс-хавбека другого миланского клуба - "Интера" Эстебана Камбьяссо, который достиг такого же количества побед в чемпионате Италии за 230 матчей.

222 - Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 Serie A games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) 19 января 2020 г.

Напомним, что "Милан" официально представил Ибрагимовича 2 января. Форвард взял себе 21-й номер после возвращения в клуб.

Контракт Златана рассчитан до конца нынешнего сезона и предусматривает возможность продления еще на год. За полгода на "Сан-Сиро" форвард заработает 3 млн евро.

После возвращения в Серию А швед провел за "Милан" 3 матча, в которых отметился одним голом, а "россонери" в последних четырех встречах добыли столько же побед.