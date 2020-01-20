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Ибрагимович обновил рекорд в Серии А по победам

Златан одержал 150-ю победу в чемпионате Италии.

Ибрагимович (крайний слева) празднует очередной успех &quot;Милана&quot;
Фото: EPA/UPG
Ибрагимович (крайний слева) празднует очередной успех "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А.

В рамках 20-го тура "Милан" на "Сан-Сиро" одержал волевую победу над "Удинезе" (3:2). Для 38-летнего шведского нападающего эта победа стала 150-й в Серии А за 222 проведенных им матча.

Таким образом, Златан обновил достижение экс-хавбека другого миланского клуба - "Интера" Эстебана Камбьяссо, который достиг такого же количества побед в чемпионате Италии за 230 матчей.

Напомним, что "Милан" официально представил Ибрагимовича 2 января. Форвард взял себе 21-й номер после возвращения в клуб.

Контракт Златана рассчитан до конца нынешнего сезона и предусматривает возможность продления еще на год. За полгода на "Сан-Сиро" форвард заработает 3 млн евро.

После возвращения в Серию А швед провел за "Милан" 3 матча, в которых отметился одним голом, а "россонери" в последних четырех встречах добыли столько же побед.

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