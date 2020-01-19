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Макгрегору хватило всего 40 секунд, чтобы разобраться с Серроне

Ирландец с триумфом возвратился в октагон.

Макгрегору хватило всего 40 секунд, чтобы разобраться с Серроне
Фото: скриншот

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Конору хватило всего 40 секунд, чтобы одолеть "Ковбоя" и совершить триумфальное возвращение в ММА.

На 20-й секунде схватки Серроне пропустил мощный хай-кик, который его дезориентировал. Макгрегор увидел, что его соперник "поплыл", сбил его с ног и начал попросту забивать Серроне.

Рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

Таким образом, Макгрегор добыл свою первую победу с 12 ноября 2016 года.

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