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Ярослава Магучих установила еще один мировой рекорд

Звезда украинской легкой атлетики прыгнула на 2,01 м в помещении.

Фото: demyanyuk-memorial.lviv.ua

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.

В субботу она одержала победу на мемориале Демьянюка во Львове с результатом 2,01 м. Это на два сантиметра ее предыдущего достижения, установленного год назад.

Это также повторение рекорда Украины в помещении и новый рекорд мемориала. Для сравнения, в прошлом году его выиграла Юлия Левченко выиграла с результатом 196 см.

Прыжок Магучих - лучший результат сезона в мире.

Напомним, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы U-20, а также самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

В октябре Магучих также победила в номинации Women's Rising Star по мнению EA Golden Tracks, а в ноябре победила в номинации Rising Star по итогам церемонии World Athletics.

Также отметим 18-летнего метателя молота Михаила Кохана, который был включен в пятерку лучших молодых легкоатлетов по версии World Athletics. Победителем стал Селемон Барега из Эфиопии.

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