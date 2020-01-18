Испанский форвард Альваро Негредо забил стремительный гол в финале Кубка ОАЭ.
Его клуб "Аль-Наср" переиграл "Шабаб Аль-Ахли" со счетом 2:1 и завоевал трофей.
Негредо быстро разыграл мяч в центре поля со своим партнером и тут же побежал к воротам соперника.
Получив мяч в штрафной площади "Шабаб Аль-Ахли", экс-игрок сборной Испании разобрался с двумя защитниками и отправил мяч между ног вратарю соперника.
Примечательно, что атака была столь молниеносна, что даже режиссер трансляции оказался не готов к такому развитию событий и показывал вид стадиона сверху.
34-летний Негредо известен по выступлениям за "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Манчестер Сити".
Доигрывать карьеру Альваро решил в ОАЭ.
Madness - Alvaro Negredo has scored after 6 seconds in the UAE Cup final— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) 17 января 2020 г.
The camera wasn’t even ready 😭pic.twitter.com/FGuD9JeNeA