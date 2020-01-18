Испанский форвард Альваро Негредо забил стремительный гол в финале Кубка ОАЭ.

Его клуб "Аль-Наср" переиграл "Шабаб Аль-Ахли" со счетом 2:1 и завоевал трофей.

Негредо быстро разыграл мяч в центре поля со своим партнером и тут же побежал к воротам соперника.

Получив мяч в штрафной площади "Шабаб Аль-Ахли", экс-игрок сборной Испании разобрался с двумя защитниками и отправил мяч между ног вратарю соперника.

Примечательно, что атака была столь молниеносна, что даже режиссер трансляции оказался не готов к такому развитию событий и показывал вид стадиона сверху.

34-летний Негредо известен по выступлениям за "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Манчестер Сити".

Доигрывать карьеру Альваро решил в ОАЭ.