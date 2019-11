Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году

🇪🇺 - Teams to win 10 matches in a single EURO qualification campaign



🇧🇪 Belgium (EURO 2020)

🇮🇹 Italy (EURO 2020)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England (EURO 2016)

🇩🇪 Germany (EURO 2012)

🇨🇿 Czech Republic (EURO 2000)