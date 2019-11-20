Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году

В 2019 году сборная Украины одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения, набрав 24 очка из 30 возможных или 80%.
По этому показателю среди 55 европейских команд украинцы делят 7-8 места с россиянами, у которых такой же процент набранных в календарном году очков.
Но подопечные Станислава Черчесова 2 матча (бельгийцам) проиграли.
Кроме украинцев не познали горечь поражения сборные Бельгии, Италии, Испании и Дании.
Причем, бельгийцы и итальянцы выиграли все свои поединки и имеют 100-процентный результат. Отметим, что ранее выиграть 10 матчей удавалось всего трем командам: Чехии (отбор Евро-2000), Германии (2012) и Англии (2016).
🇪🇺 - Teams to win 10 matches in a single EURO qualification campaign— Gracenote Live (@GracenoteLive) 19 ноября 2019 г.
🇧🇪 Belgium (EURO 2020)
🇮🇹 Italy (EURO 2020)
🏴 England (EURO 2016)
🇩🇪 Germany (EURO 2012)
🇨🇿 Czech Republic (EURO 2000)#EURO2020 #BELCYP
Меньше всех пропустили также бельгийцы - 3, Италия и Турция - по 4.
Сборные европейских стран, показавшие наивысшие результат результаты в 2019 году:
игры/ победы/ ничьи/ поражения/ мячи/ очки/ %
- Бельгия 10 10 0 0 40-3 30 100
- Италия 10 10 0 0 37-4 30 100
- Испания 10 8 2 0 31-5 26 86,7
- Франция 11 9 1 1 27-6 28 84,8
- Польша 10 8 1 1 18-5 25 83,3
- Турция 12 9 2 1 22-4 29 80,6
- Россия 10 8 0 2 33-8 24 80,0
- УКРАИНА 10 7 3 0 20-6 24 80,0
- Германия 10 7 2 1 33-10 23 76,7
- Португалия 10 7 2 1 26-7 23 76,7
- Англия 10 7 1 2 38-9 22 73,3
- Голландия 10 7 1 2 27-9 22 73,3
- Дания 10 5 5 0 29-8 20 66,7
- Хорватия 10 6 2 2 20-10 20 66,7
- Уэльс 10 6 2 2 12-6 20 66,7
- Австрия 10 6 1 3 19-9 19 63,3
- Словакия 10 6 1 3 19-12 19 63,3
- Ирландия 10 5 4 1 13-7 19 63,3
- Сев. Ирландия 10 6 1 3 13-15 19 63,3
- Швеция 12 6 4 2 25-12 22 61,1
- Швейцария 10 5 3 2 20-9 18 60,0
- Сербия 10 5 3 2 19-18 18 60,0
- Финляндия 12 7 0 5 18-12 21 58,3
- Исландия 12 6 3 3 16-13 21 58,3