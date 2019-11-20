Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году

В 2019 году сборная Украины одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения, набрав 24 очка из 30 возможных или 80%.

По этому показателю среди 55 европейских команд украинцы делят 7-8 места с россиянами, у которых такой же процент набранных в календарном году очков.

Но подопечные Станислава Черчесова 2 матча (бельгийцам) проиграли.

Кроме украинцев не познали горечь поражения сборные Бельгии, Италии, Испании и Дании.

Причем, бельгийцы и итальянцы выиграли все свои поединки и имеют 100-процентный результат. Отметим, что ранее выиграть 10 матчей удавалось всего трем командам: Чехии (отбор Евро-2000), Германии (2012) и Англии (2016).

🇪🇺 - Teams to win 10 matches in a single EURO qualification campaign



🇧🇪 Belgium (EURO 2020)

🇮🇹 Italy (EURO 2020)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England (EURO 2016)

🇩🇪 Germany (EURO 2012)

🇨🇿 Czech Republic (EURO 2000)#EURO2020 #BELCYP — Gracenote Live (@GracenoteLive) 19 ноября 2019 г.

Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37.

Меньше всех пропустили также бельгийцы - 3, Италия и Турция - по 4.

Сборные европейских стран, показавшие наивысшие результат результаты в 2019 году:

игры/ победы/ ничьи/ поражения/ мячи/ очки/ %