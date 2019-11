Победителю Итогового турнира АТР покорилось невероятное достижение по итогам года

1. Nadal in Madrid SF

2. Djokovic in Shanghai QF

3. Federer in AusOpen R4 and ATP Finals SF

4. Thiem in ATP Finals Final

5. Medvedev in ATP Finals RR

7. Zverev in Madrid QF, Beijing SF, ATP Finals RR

8. Berrettini in AusOpen R1

9. Bautista in AusOpen QF

10. Monfils in Dubai SF https://t.co/OKRCJn4OBJ