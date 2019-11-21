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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно женились в Марокко, - СМИ

Ждем официального подтверждения.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно женились в Марокко, - СМИ
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: Instagram @georginagio

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста, испанская модель Джорджина Родригес узаконили свои отношения, информирует El Mundo Deportivo.

Свадебная церемония была проведена в Марокко за закрытыми дверями, и эксклюзивное право на фото получил итальянский журнал "Novella 2000", который опубликует изображения в следующем номере, уточняет издание.

Пара пока не комментирует информацию, но журналисты уверены в этом из-за неосторожности (?) Джорджины, которая публично назвала Криштиану своим "мужем".

У супругов есть общая дочь Алана Мартина, родившаяся 12 ноября 2017 года.

У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео. 

Напомним, с 2010 года футболист состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. В январе 2015-го пара рассталась.

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