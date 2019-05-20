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Роналду ударил своего сына по голове чемпионским кубком на праздновании чемпионства "Ювентуса"

Больше всего испугалась мама Роналду Долорес Авейро.

Роналду ударил своего сына по голове чемпионским кубком на праздновании чемпионства "Ювентуса"
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: juventus.com

Туринский "Ювентус" в рамках предпоследнего тура Серии А, ставшим последним домашним матчем - против "Аталанты" (1:1) получил золотые медали и награду за чемпионство сезона 2018/19.

Вместе с игроками на поле вышли праздновать триумф и члены семей футболистов.

В частности, вместе с Криштиану Роналду на поле вышли его подруга Джорджина Родригес, мама Долорес Авейро и старший сын Криштиану-младший. Именно последнему и досталось от отца.

Роналду не удержал трофей в руках и тот по касательной ударил Криштиану-младшего по лицу.

 

Примечательно, что Джорджина и бровью не повела на этот эпизод. Больше всего испугалась бабушка Криштиану-джуниора Долорес Авейро.

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