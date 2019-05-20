Больше всего испугалась мама Роналду Долорес Авейро.

Туринский "Ювентус" в рамках предпоследнего тура Серии А, ставшим последним домашним матчем - против "Аталанты" (1:1) получил золотые медали и награду за чемпионство сезона 2018/19.

Вместе с игроками на поле вышли праздновать триумф и члены семей футболистов.

В частности, вместе с Криштиану Роналду на поле вышли его подруга Джорджина Родригес, мама Долорес Авейро и старший сын Криштиану-младший. Именно последнему и досталось от отца.

Роналду не удержал трофей в руках и тот по касательной ударил Криштиану-младшего по лицу.

Примечательно, что Джорджина и бровью не повела на этот эпизод. Больше всего испугалась бабушка Криштиану-джуниора Долорес Авейро.